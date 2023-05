La Generalitat ha capturat en tres mesos el doble de coipús que en tot el 2022 en el marc del pla de xoc per frenar l'expansió d'aquesta espècie invasora però la previsió és multiplicar-ho per deu a finals d'aquest any. El Departament d'Acció Climàtica ja ha desplegat més de mig miler de paranys, part dels quals se cediran a agrupacions agràries, de defensa forestal i a parcs naturals perquè puguin prevenir danys. A hores d'ara, les zones prioritàries d'actuació són el Baix i l'Alt Empordà i l'àmbit del riu Ter. El departament, però, també treballa per frenar l'expansió en zones com la Selva i Osona, on se n'han detectat alguns exemplars.

Aquest és una de les deu mesures que contempla el pla, que també inclou una brigada específica i amb vehicles tot terreny que opera els 365 dies de l'any per reduir la presència d'aquesta espècie invasora.