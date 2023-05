Bàscara projecta adequar la segona planta de l’Ajuntament amb un cost d’execució de les obres per un import total de 259.964,56 euros. Els treballs seran finançats majoritàriament mitjançant les subvencions que provenen del PUOSC 2020-2024 i de la Diputació de Girona. «És un espai que actualment està per acabar i que tenim desaprofitat. Ara només hi ha l’estructura i quan plou entra aigua i provoca goteres que ens arriben fins al pis de baix» explica l’alcalde, Narcís Saurina.

Gràcies a aquestes dues subvencions, «podrem tirar endavant una remodelació total que preveiem pugui estar enllestida entre els mesos d’octubre i novembre d’enguany». El projecte es troba en exposició pública i ara s’obrirà a licitació. S’espera que el període d’execució duri uns quatre mesos.

La intenció, segons Saurina, és poder disposar de diferents sales per oferir tot de serveis a la ciutadania. «Històricament, tant la segona planta com l’altell ha estat el lloc on es deixaven tots els trastos, ho fèiem servir com a magatzem. Ara s’hi faran despatxos per al personal tècnic i per a les entitats, una gran sala de reunions i s’habilitaran lavabos, que no n’hi havia». Entre altres millores que s’hi duran a terme, «arreglarem les finestres i els tancaments que són de fusta i estan tots podrits i arranjarem el teulat perquè no ens entri aigua. Amb aquest projecte de remodelació, guanyarem un espai important per l’activitat cultural del municipi».

Actualment, l’Ajuntament ocupa el primer pis de l’edifici i és on hi ha les oficines. Al pis de dalt, fa un parell d’anys, es va adequar «una petita part de l’espai per poder fer una activitat de reforç escolar a càrrec del Club dels diamants negres que presten servei a una quinzena de nens». L’Ajuntament espera, amb aquesta obra, «poder tenir una aula en condicions per continuar fent el reforç escolar». El club, que està adreçat especialment, però no només, als alumnes amb dificultats de rendiment escolar, es troba cada dimarts i divendres per dur a terme activitats diverses. D’una banda, es dona suport als infants amb els deures escolars, i de l’altra, es preparen treballs manuals, es juga i es fan sortides.

L’edifici de l’Ajuntament de Bàscara està inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’edifici, situat a la plaça Major, és del segle XVI i va ser sotmès a una important rehabilitació als anys 90 per convertir-lo en l’Ajuntament.