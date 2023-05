La marxa de La Retirada va viure aquest diumenge la seva última etapa –de Portbou a la platja d’Argelers- amb més de 200 participants que van voler homenatjar els milers de republicans que van fugir a l’exili el 1939. «Avui resseguim el camí dels qui van donar-ho tot per la defensa dels valors democràtics i republicans», va comentar la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, que va participar en la marxa acompanyada del director del Memorial Democràtic, Jordi Font, i el director del Museu de l’Exili, Miquel Aguirre. «Els drets d’avui no ens els han regalat. Per això cal ser ferms en la defensa dels drets civils i polítics, sobretot davant l’auge de l’extrema dreta i els totalitarismes», va continuar Ubasart.

L’objectiu per al 2024 és coordinar una marxa integral des de Màlaga fins als Pirineus. D’aquesta manera es replicarà l’èxode que milers de persones van haver de fer, fugint de l’avenç del franquisme, des de la ciutat andalusa fins a França, passant per Almeria, a través de la coneguda Carretera de la mort.