Les piles de deixalles que omplen els carrers de Figueres en plenes Fires han acabat amb la paciència dels responsables del govern municipal davant d'una vaga en el servei de recollida d'escombraries que, en paraules de l'alcaldessa Agnès Lladó, és "arbitrària, injusta i il·legal" i està "perjudicant els ciutadans de Figueres" i comprometent la "salubritat" a l'espai públic. Per això, i després de denunciar davant el Departament de Treball "l'incompliment" dels serveis mínims, l'Ajuntament de Figueres està preparant un decret d'emergència per "insalubritat" que els hi permetria contractar una empresa externa per "netejar de manera immediata" els carrers i les places de Figueres.