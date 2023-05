La vaga de la neteja es converteix en una altra creu de les Fires de Figueres

Enguany, la celebració de la Santa Creu del 3 de maig s’ha avançat uns dies, per obra i gràcia del grup de treballadors del servei de neteja. Una nova vaga d’aquest col·lectiu que ja s’ha manifestat en anteriors ocasions en moments claus, la qual cosa ha generat importants tensions en una ciutat que, aquests dies, també viu la protesta com una creu «injusta i arbitrària», com s’ha encarregat de dir el govern municipal des de diferents fronts.

El resultat de tot plegat és que, fins aquest dilluns al vespre, en el moment de tancar aquesta edició, les escombraries s’acumulen al voltant dels contenidors i dels punts de recollida de brossa i material reciclable. Un fet que topa de ple amb la presència massiva de gent pels carrers de la ciutat a causa de la celebració de les Fires i Festes de la ciutat, les quals també han coincidit amb una notable presència de turistes, no gaire habitual en aquesta època de l’any.

El litigi ve de llarg. Els sindicats convocants de la vaga, Co.Bas i CCOO, exigeixen un conveni unitari que englobi tant els treballadors d’Ecoserveis, l’empresa mixta que gestiona les escombraries, com els que van passar a la pública supramunicipal Fisersa, pe fer-se càrrec de la neteja viària i enllumenat. Des d’Ajuntament argumenten que això no és viable, ja que es tracta de dues empreses diferents i que, a més, es dona la circumstància que el personal de Fisersa ha donat llum verda al seu propi conveni fa pocs dies. Un fet que ha estat un dels detonants d’aquesta mobilització.

El deteriorament de la imatge pública de Figueres és més que evident aquests dies. Des de l’associació Comerç Figueres s’han afanyat a fer-ho evident, tot alertant del greu perjudici que provoca a la ciutat, la qual cosa ha dut l’entitat a expressar el seu «més profund rebuig a la vaga d’escombriaires», malgrat valorar «enormement l’esforç que realitzen per a mantenir els nostres carrers nets i endreçats». L’associació presidida pel restaurador Frederic Carbó es va adreçar públicament als sindicats convocants demanant que «reconsideressin la seva decisió», però no va tenir èxit.

Dissabte, l’Ajuntament va emetre un altre comunicat deixant clar que «és una convocatòria injustificada, perquè les seves demandes no s’ajusten a dret i la seva acceptació és jurídicament impossible d’aplicar». Els grups municipals consideren que «no és admissible que CCOO i alguns treballadors de neteja viària sotmetin la ciutat a una vaga per demanar l’aplicació d’un conveni aliè a l’empresa on treballen des de fa quinze mesos i on s’han respectat tots els acords presos al moment de la subrogació, aplicant-se totes les condicions més beneficioses d’origen».