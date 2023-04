La zona de migdia de Figueres arrossega des de fa anys el resultat d’un urbanisme desbocat que va impedir la creació de zones verdes i espais públics oberts. Hi ha molta mancança d’aparcament i, també, diversos problemes derivats de l’ocupació il·legal d’immobles, en zones com el carrer de l’Oliva o el carrer Torres i Bages.

L’actual president de l’Associació de Veïns de la Creu de la Mà, Antonio de la Torre, un gat vell de la lluita dels barris de la ciutat –havia presidit el Turó Baix i la casa Cultural d’Andalusia– ha fet públic el seu «malestar» perquè considera que el govern municipal «desatén les necessitats de barris com el nostre. Fa molts mesos, vam traslladar al vicealcalde Pere Casellas diverses reivindicacions que no han estat ateses i vam demanar una reunió amb l’alcaldessa Agnès Lladó per a poder exposar les nostres queixes i encara no ens ha rebut».

De la Torre, que no amaga la seva llarga militància amb el PSC, del qual ja n’havia estat candidat a la llista de les municipals del 1983, creu que «l’obligació de qualsevol Govern, del color que sigui, és escoltar i atendre les necessitats dels veïns. En el nostre cas, fa temps que demanem que s’arrangin les voreres de la plaça Remei Bosch, davant del centre cívic. També hem remenat molt el tema de l’arbrat, que no està en condicions i genera problemes. No només no ens han atès, sinó que encara han plantat un arbre més en un forat que hauria estat millor tapar-lo. I al mig de la plaça, l’únic espai obert de la zona, ens hi van plantar una zona de jocs infantils sense consultar-nos-ho». També creu que «l’entorn de la presó vella hauria de generar aparcament públic i espais esportius i de jocs per a la mainada».