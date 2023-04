El Grup d'Acció d'Amnistia Internacional a Girona prepara per al pròxim 22 d'abril de 2023, de 10:00 h a 13:00 h, una acció reivindicativa a la ciutat de Figueres per a mostrar-se en contra de la decisió del Tribunal Suprem israelià. Aquest ha conclòs, després de vint-i-tres anys de disputes legals, el desallotjament dels habitants de Masafer Yatta, un conjunt de 19 pobles palestins. Les demolicions podrien començar en qualsevol moment, i s'espera que 180 famílies i un total de 1.100 persones, la meitat dels quals nens i nenes, es quedin sense llar.

Segons aquesta organització l'objectiu és «mobilitzar la població contra l'apartheid que Israel comet sobre la població palestina perquè conegui què és i fer pressió per a combatre-la recollint firmes i enviant postals a l'ambaixada israeliana».

Els motius segons Amnistia Internacional

Israel ha creat i manté unes lleis, polítiques i pràctiques que oprimeixen deliberadament la població palestina i funcionen per assegurar la dominació israeliana jueva a Israel i els Territoris Palestins Ocupats. Això inclou confiscacions racistes de propietats i plans urbanístics que fan impossible que moltes persones palestines construeixin habitatges. També permet la demolició massiva d'habitatges construïts sense un permís que, d'altra banda, habitualment es nega a la població palestina. Si Israel porta a terme aquesta expulsió a gran escala suposaria un trasllat forçós, que és un crim de guerra i un crim contra la humanitat. Més de sis milions de persones palestines continuen sent refugiades i com a mínim unes altres 150.000 corren el risc real de perdre el seu habitatge.