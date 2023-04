L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus ha elaborat diferents materials per promoure l’oferta de qualitat que hi ha al municipi en comerç, restauració i activitats. Coincidint amb l’inici de la Setmana Santa, en què s’espera un augment de visitants a la població, l’entitat ha repartit entre els seus allotjaments associats flyers, displays i adhesius perquè els visitants coneguin què poden fer i què poden trobar a Roses durant la seva estada per tal que la seva experiència sigui satisfactòria. Al mateix temps, el web https://livingroses.cat/ , que es va actualitzant periòdicament, s’ha tematitzat per facilitar la recerca de la informació amb un sol clic. Aquest portal inclou propostes detallades amb recomanacions per aprofitar el màxim l’estada i gaudir de Roses i el seu entorn.

Per altra banda, l’entitat ha impulsat una nova campanya de la mà de la influencer Ariadna Gasull per incentivar el comerç local. A través de les xarxes socials de l’Associació, Gasull anirà donant a conèixer amb continguts creatius els diferents looks que els establiments preparen per a cada temporada. Aquestes iniciatives s’emmarquen en el pla d’acció de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus que té per objectiu donar a conèixer d'una manera continuada tota l’oferta de les empreses associades. El segell Cuidem Roses, en la segona fase A més, l’entitat, que en els últims anys ha dut a terme iniciatives per potenciar la qualitat i l’excel·lència en el sector, segueix treballant perquè el màxim nombre d’establiments possibles s’adhereixin al segell Cuidem Roses que va començar a caminar l’any passat amb l’objectiu fer més sostenible la destinació. Fins al moment l’han obtingut deu empreses del sector de la restauració, l’allotjament turístic, els serveis, el comerç i les activitats. Aquest distintiu s’està implementant per fases. L’any passat es va posar el focus en les mesures de sostenibilitat ambiental que han d’anar incorporant les empreses per obtenir l’acreditació; i enguany, en les mesures de responsabilitat social. Es tracta d’un projecte pioner en una organització empresarial. El segell Cuidem Roses és el resultat de la feina feta durant els últims anys que també ha inclòs la posada en marxa del distintiu “Roses et Cuida” per generar confiança entre els clients i que ja té 60 empreses adherides. En paral·lel, es manté l’aposat pel segell “Gastronomia d’Origen” que ja compta amb 34 restaurants adherits i que té com a objectiu potenciar els productes de proximitat i la gastronomia com a pol d’atracció turístic.