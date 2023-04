Una jornada d’intercanvi transfronterer el passat 31 de març al massís del cap de Creus entre el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i els Auxiliers pour la Protection de la Forêt Méditerranéenne (APFM) va permetre valorar l’eficàcia, les metodologies de treball i els equips utilitzats en matèria de prevenció.

Aquesta jornada va ser la continuació de la que es va fer el 6 de febrer passat a l’altra banda de la frontera, al sector dels Aspres (Rosselló), i va comptar amb la participació d’unes 25 persones. Es van visitar diferents actuacions executades per l’equip GEPIF de l’Alt Empordà, que habitualment treballa a la zona.

Els APFM treballen als Pirineus Orientals i estan establerts en 10 departaments francesos de la zona mediterrània.

Una zona històricament castigada pel foc

En aquesta zona on es va dur a terme fet la jornada de treball s’han produït diversos focs importants. Els més recents han estat el febrer de l’any passat a Roses, que va cremar 428 hectàrees, i un el juliol de 2021 a Llançà, amb 430 hectàrees cremades.

El massís del cap de Creus és un dels 34 perímetres de protecció prioritària (PPP), que cobreixen un 26% de la superfície total de Catalunya, i on es concentren els esforços de prevenció, atesa la gran continuïtat de terrenys forestals, els seus valors naturals i l’elevat risc de patir grans incendis forestals.

El Pla d’infraestructures estratègiques, redactat en cooperació amb Bombers, estableix les mesures de prevenció en l’àmbit del massís necessàries per donar capacitat de treball als equips d’extinció i limitar la propagació de grans incendis que puguin afectar significativament l’espai. La seva implantació es fa de manera coordinada entre els propietaris i els gestors dels terrenys, les ADF locals, els ajuntaments, el Parc Natural i els serveis forestals i de prevenció d’incendis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Manteniment de les infraestructures de prevenció d’incendis

Les unitats del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals duen a terme tasques de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals. Aquestes tasques són la revisió de punts d’aigua, cosa que inclou la neteja del perímetre, i la comprovació i reparació, si s’escau, del subministrament d’aigua; també el manteniment dels camins de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis forestals, que inclou les franges de protecció a banda i banda del camí, l’obertura d’espais per facilitar l’entrada dels vehicles d’extinció i el manteniment dels giradors per facilitar les maniobres en cas d’incendi. A més, també duen a terme el manteniment dels tallafocs estratègics existents i de les zones de seguretat d’aquells espais molt visitats durant l’estiu i que en cas d’incendi poden oferir zones segures als visitants.

També participen en la campanya de borrissol per actuar en aquelles zones on estadísticament es produeixen els incendis per l’acumulació del borró dels pollancres (molt inflamable). Aquests incendis comencen en els boscos de ribera i es poden estendre ràpidament a les masses forestals properes.

Una altra de les tasques que duen a terme són cremes controlades i prescrites de vegetació per mantenir i millorar amb el foc la coberta vegetal i afavorir un herbatge més tendre i fresc i el pas dels animals. A més, permeten reduir la quantitat de vegetació seca acumulada, cosa que fa que la intensitat dels incendis forestals que hipotèticament poden afectar aquests indrets sigui més baixa.

Vigilància activa i primera intervenció d’incendis

En episodis de perill d’incendi forestal se centren en la vigilància i primera intervenció en incendis, que també inclou la campanya de la sega, exclusivament pensada per donar suport a la pagesia en la recol·lecció del cereal. La presència del GEPIF en el territori durant les vuit hores de més risc permet, d’una banda, un efecte dissuasiu i, de l’altra, aquesta ràpida primera intervenció. La presència sobre el terreny és molt important per atacar els incendis al més aviat possible i evitar que esdevinguin grans i destructius. Les rutes de vigilància estan marcades diàriament pels tècnics del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.