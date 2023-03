Els rosincs Josep Lluís Martos i Arturo López participaran, entre aquest divendres 31 de març i el dissabte 8 d’abril, en l’edició de primavera del ral·li solidari Maroc Challenge. La prova transcorrerà pel desert del Marroc, amb inici a Saïdia i final a Merzouga. El conjunt rosinc hi prendrà part amb l’equip -i alhora ONG- Pilotes per un Somriure GTR, al damunt d’un Subaru Impreza del 2001 i amb la col·laboració un cop més de la Unió Esportiva Cabanes, que li ha cedit material esportiu per donar.

Martos, l’ànima de l’organització, exercirà de pilot i tornarà al mateix ral·li que va anar el desembre passat, en la versió hivernal. Aquest cop, el copilot escollit és Arturo López, col·laborador del Setmanari de l’Alt Empordà com a fotògraf i periodista.