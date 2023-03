L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha sigut el convidat d'avui a la trobada online d'emporda.info.

Entre els temes més freqüents, s'ha parlat de seguretat. Un anònim s'ha interessat per conèixer les propostes de l'alcalde per combatre-la inseguretat del municipi. Güell ha assegurat que ja s'hi treballa, "augmentant la plantilla de la Policia Local" o "millorant la coordinació amb les policies locals dels municipis del nostre entorn i amb els Mossos d'Esquadra". A més, ha assegurat que la setmana vinent, sense poder concretar data, "començarem amb els treballs d'instal·lació de 75 càmeres de videovigilància i lectores de matrícules".

Hi ha hagut una alta participació i per qüestions d'agenda d'alcaldia no s'han pogut respondre totes les preguntes rebudes.

En aquest enllaç podeu llegir totes les que s'han formulat.