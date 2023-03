La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra de la regió policial de Girona investiga la mort violenta d'un home de 36 anys en un domicili de Cantallops. Segons informen en un comunicat, els Mossos han rebut l'avís a tres quarts d'onze del matí. Agents de seguretat ciutadana de l'ABP de l'Alt Empordà han anat fins a l'habitatge, una masia aïllada, i han trobat el cos sense vida de la víctima, amb senyals de violència. Els agents han preservat la zona fins a l'arribada dels investigadors i han activat la comitiva judicial i el metge forense, que ha certificat la mort.

La DIC ha obert una investigació per esclarir els fets. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres ha decretat el secret de les actuacions. De moment, no ha transcendit que hi hagi hagut detencions.