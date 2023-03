Millorar la seguretat ciutadana i netejar la imatge de la vila dins i fora del seu terme municipal ha estat una de les prioritats de l’Ajuntament de la Jonquera en aquest mandat. L’alcaldessa, Sònia Martínez, té clar que «l’objectiu que perseguíem era molt important i hem aconseguit bons resultats amb esforç i dedicació». Així ho van demostrar les dades estadístiques del 2022, presentades durant la darrera Junta de Seguretat local amb la participació de tots els cossos policials. D’un any a l’altre, els fets delictius van baixar un 23,4% i la resolució dels casos va pujar al 31,8%, quasi set punts per sobre del que era habitual. L’Ajuntament vol continuar apostant per aquesta millora afegint-hi nous elements, un dels quals serà el projecte Dragalert, un «botó vermell» que permetrà als comerciants i veïns alertar sobre qualsevol incidència rellevant al moment.

Aquesta millora sensible es deu a diversos factors, però el més important de tots ha estat el nou rumb que, des de l’inici del mandat, l’equip de Govern ha donat a la Policia Local. La seva reorganització va començar amb la contractació del sergent Alonso Caballero, un policia experimentat que ha aportat un aire més professional i jerarquitzat al cos jonquerenc. «Ell ha estat el punt de partida d’aquesta voluntat de millorar la seguretat ciutadana en tots els aspectes, sempre comptant amb la complicitat dels altres cossos policials que treballen a la Jonquera: Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i, també, la Gendarmeria francesa, amb la qual col·laborem sobretot a la zona del Portús», explica Rafael Medinilla, primer tinent d’alcalde i responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana.

En l’inici de la renovació d’aquest servei considerat «clau» pel govern municipal, després d’analitzar la situació de la Policia Local, es va concretar una escala de comandament més efectiva. «També ens hem preocupat de formar els agents en aspectes com la defensa personal, el tracte amb la ciutadania i dotar tota la plantilla de tots els equipaments i vehicles necessaris per a facilitar la feina». La plantilla actual consta de disset efectius. El seu cap ha estat ascendit a la categoria de sotsinspector, hi ha tres caporals i tretze agents. L’Ajuntament preveu a curt termini cobrir una plaça de sergent i incorporar dos agents nous per a poder cobrir tots els serveis ordinaris. Medinilla afegeix que «hem de continuar apostant per la formació dels agents, completar aquesta escala de comandament i executar les obres de reforma de l’aprovació, el projecte de les quals ja està a punt».

Eina ciutadana

El projecte Dragalert, aprovat en el pressupost de la Jonquera per aquest 2023, vol ser un pas endavant més en la política municipal de fer comunitat i millorar la convivència ciutadana. Aquesta «botó vermell» és una aplicació que s’instal·la en el mòbil i, en cas d’emergència, l’usuari l’activa enviant un senyal a la comissaria de la Policia Local i al mòbil corporatiu que porten els agents, indicant la ubicació i les dades de la persona que fa l’avís. «Mentre els agents es desplacen directament fins al lloc de l’alerta, des de les dependències policials es posen en contacte amb el ciutadà per valorar la problemàtica», relata el primer tinent d’alcalde. La intenció municipal és que aquesta aplicació es posi en marxa aviat amb una primera fase destinada als comerços per anar-la ampliant, posteriorment, a tot el veïnatge.

La vila paga peatge per la seva ubicació

La Jonquera és un dels municipis de Catalunya que suma més titulars de premsa a tot l’Estat durant l’any. Les notícies amb perfil jonquerenc, majoritàriament de successos, també tenen una notable repercussió a França, ja que els seus ciutadans són els principals clients de la vila i, sovint, també els protagonistes de fets delictius. La realitat, però, és que s’hi fan moltes detencions perquè també és el lloc de territori on hi ha més controls policials. Ras i curt: qui transporta droga o armament abans haurà passat per molts altres municipis sense haver estat detectat.