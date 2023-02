Ara fa quatre mesos va néixer a Vilajuïga una associació de voluntaris ambientals que porta per nom El Bidó de Quermançó. Amb seu al poble, l'entitat té com a objectiu "mantenir nets els voltants del poble i conscienciar als habitants i visitants en el tema de les deixalles", segons explica Pep Mogas, un dels membres fundadors. Aquest dissabte, El Bidó de Quermançó ha dut a terme la seva quarta neteja popular pels marges de la riera i sota el pont de la carretera de Roses, recollint un total de 35 kg de deixalles, entre plàstics, llaunes, restes d'automòbils i papers. "Tota aquesta porqueria ja no arribarà al mar!", exclamen els voluntaris després de la feina feta. Aviat donaran a conèixer una nova acció ambiental oberta a tothom qui vulgui participar-hi.