El grup municipal de l’Assemblea Republicana de Saus, Camallera i Llampaies ha denunciat l’estat de deixadesa en què es troba la deixalleria del municipi. Segons el portaveu del grup, Miquel Casellas, “la deixalleria és un autèntic desastre, ja que s’ha convertit en una zona d’abocaments incontrolats a l’entrada del nostre municipi”.

“El principal problema és que a la deixalleria no només hi porten residus els habitants de Saus, Camallera i Llampaies i Vilaür, sinó que s’ha convertit en una zona de turisme d’escombraries on venen a abocar-hi residus persones d’altres municipis”, explica el portaveu del grup a l’oposició.

Per aquest motiu, des de l’Assemblea Republicana de Saus, Camallera i Llampaies proposen que es realitzin una sèrie d’actuacions a l’equipament municipal, entre les quals es trobarien limitar el perímetre i tancar el recinte; establir un sistema d’accés controlat només per als veïns i veïnes com, per exemple a través d’una targeta; o instal·lar càmeres de seguretat per identificar qui fa un ús inadequat de les instal·lacions.

Aquesta qüestió ja s’ha portat diverses vegades al plenari del consistori, i l’equip de govern ha explicat que falta firmar una documentació amb l’Ajuntament de Vilaür, municipi en el qual es troba la deixalleria i amb qui comparteixen el servei. “No pot ser que es trigui tant a firmar un acord, entre dos petits municipis”, opina Miquel Casellas. “L’alcalde de Saus, Camallera i Llampaies i l’alcaldessa de Vilaür s’haurien de trobar i trobar-hi una solució. El 2021 es va rebre una subvenció per poder millorar l’equipament i des de llavors no s’ha fet res. De tant en tant, l’ajuntament fa una neteja a fons del lloc, però al cap de quatre dies la situació torna a ser la mateixa”, conclou el portaveu del grup.