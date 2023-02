Des de dilluns i, especialment, dimarts i dimecres, el litoral de la Costa Brava pateix un fort temporal de mar que està deixant imatges i registres espectaculars.

És el cas de la boia del cap de Begur que, dimarts, arran de la llevantada, va registrar una onada que va superar els nou metres, el pic màxim que pot superar.

A l'Escala, entre Montgó i l'Illa Mateua, la mala mar ha deixat imatges espectaculars de les onades picant contra els penya-segats i fent enlairar l'aigua més enllà dels 20 metres.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest temporal marítim és més dur que el que va deixar el Glòria el gener de 2020.

No hi havia un temporal de mar tan dur des del Glòria. Curiosament, totes dues situacions, tant la #BorrascaIsaack com el Glòria, s'han donat amb pressions >1020hPa a Catalunya.

Avui, l'alçària significant de les onades és d'entre 4-6 metres.

Al litoral sud encara ha de pujar. pic.twitter.com/r7P7hQeSRe — Meteocat (@meteocat) 7 de febrero de 2023

La previsió és que la llevantada al litoral gironí vagi a la baixa. De fet, aquest dimecres, Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del pla Procicat per fort onatge, que ara queda en prealerta. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica que aquest dimecres les onades encara poden superar els 2,5 metres d'alçada a tota la Costa Brava. Tot i així, Protecció Civil alerta que hi haurà notable mar de fons de l'est i subratlla que cal mantenir la precaució i no acostar-se on trenquin les onades, especialment si ho fan amb virulència.