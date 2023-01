Les autoritats franceses han tornat a tancar amb pedres el pas del coll de Banyuls, que uneix l'Alt Empordà amb la Catalunya Nord. La nit de divendres a dissabte, un grup d'activistes d'Espolla va anar fins al pas amb maquinària per retirar les pedres que impedien la circulació. Després d'alliberar la via que uneix a banda i banda dels Pirineus, aquest dilluns al matí les màquines han tornat a col·locar una fila de pedres per barrar-ne el pas. El coll de Banyuls ja porta dos anys tancat i diversos veïns dels municipis de l'Empordà i de la Catalunya Nord han reclamat al govern francès que permeti la reobertura de les carreteres per no haver de fer tants quilòmetres de volta.