Figueres acollirà l'arxiu de l'arquitecte Enric Ruiz-Geli. L'autor d'obres com el Media-TIC del 22@ de Barcelona, l'Aquari de Nova York o el BulliFoundation ha decidit que el material que ha reunit durant els seus 25 anys de trajectòria es puguin veure a la ciutat on va néixer. De moment, s'ha fet pública la decisió i "l'encàrrec" de l'Ajuntament d'elaborar el projecte, que es donarà a conèixer al març. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha explicat només que la ciutat cedirà uns terrenys municipals i que "l'impulsarà", tot i que no ha concretat com es finançarà. Per la seva banda, Ruiz-Geli ha dit que no serà "ni un museu, ni un centre cultural" i que, banda de maquetes i esbossos, hi haurà obres d'altres autors que formen part del seu fons.

"Per mi serà posar les arrels fèrtils, calar profund per poder volar els propers 25 anys", ha dit Ruiz-Geli. I així és com resumeix l'objectiu del projecte, que es concretarà al març, però que inclourà la construcció d'un edifici que aculli l'arxiu del seu estudi. El projecte mostrarà obres de l'arquitecte i el donarà a conèixer a la seva ciutat natal. Per això, s'hi podran veure maquetes com la de l'aquari de Nova York, el prototip del projecte del BulliFoundation o impressions en 3D. L’arxiu que s'ubicarà a Figueres és un arxiu "col·lectiu", amb obres també de col·leccions de professionals multidisciplinaris com Josep Perelló, físic, Richard Buckminster Fuller, arquitecte, Toni Cumella i ceramista. En aquest nou espai l’educació, la formació i la divulgació hi tindran un paper molt important. En aquest sentit, Ruiz-Geli ha volgut deixar clar que serà visitable i que podrien fer-s'hi estades però que no serà, en cap cas, "ni un museu ni un centre cultural". També ha dit que la idea és que l'edifici –el "continent"- i el contingut estiguin "alineats" i, fins i tot, ha fet broma amb la possibilitat que no sigui ni ell mateix qui el dissenyi. A l'espera del nou POUM Els detalls del projecte són encara una incògnita. Tant Ruiz-Geli com Lladó han dit que no es concretarà fins d'aquí a uns mesos, un cop s'hagi aprovat provisionalment el nou POUM. El planejament, de fet, serà decisiu a l'hora de decidir en quins terrenys s'ubica. Lladó ja ha avançat que seran municipals però ha dit que del finançament, en parlaran més endavant. "De moment, avui fem l'encàrrec", ha dit. Lladó ha celebrat el "regal" que l'arquitecte fa a la ciutat amb l'aposta per ubicar-hi l'arxiu. "Reforça el nostre sentit de pertinença, el nostre orgull de ciutat", ha insistit. Per la seva banda, Ruiz-Geli, s'ha mostrat convençut que l'arxiu esdevindrà un "espai de transferència de coneixement" i que tindrà "impacte a la ciutat".