El Consell Comarcal de l'Alt Empordà diu que ja ha ordenat el pagament dels 57.030 euros que devia en concepte de beques menjador a deu escoles. Les AFA dels centres afectats van denunciar aquest dimecres la situació en un comunicat assegurant que l'empresa que feia els serveis ho estava assumint "amb recursos propis" i que estava en risc. En un comunicat, la consellera comarcal d'Ensenyament, Júlia Gil, ha lamentat la situació i ha dit que la tramitació de l'expedient es va validar al desembre i que, "en reiterades ocasions", va manifestar la "necessitat i la urgència" de tramitar l'expedient i els pagaments.

"Aquest mes de gener m'he assabentat que, malgrat tot l'exposat, els pagaments de les beques encara no s'havien executat", remarca. Un fet que, al seu entendre, no només perjudica empreses i entitat sinó també "el nom del Consell i la gestió política que s'hi porta a terme". Per això, la consellera ha demanat que se l'informi de manera "raonada" del motiu de la demora i n'ha ordenat el pagament, que s'ha fet aquest mateix matí.