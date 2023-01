Una desena d'Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) i Associacions de Mares i Pares (AMPA) denuncien que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà els deu 57.030,35 euros en concepte de beques menjador de les escoles de Borrassà, Ordis, Lladó, Avinyonet de Puigventós, l'Armentera, Pau, Biure, Llers, l'Escala i el Carme Guasch de Figueres. Les AFA d'aquests centres, que gestionen de forma indirecta el servei de menjador escolar, tenen contractada una empresa per fer el servei però asseguren que, des del setembre, el Consell no els abona les mensualitats i que el deute s'ha anat acumulant. "L'empresa ho està suportant amb recursos propis", asseguren en un comunicat.

Les famílies asseguren que "després de moltes gestions amb el consell i de terminis de pagament incomplerts", estan "indignades" per una situació que "posa en perill la subsistència d'una empresa familiar a qui hem confiat l'alimentació" dels seus fills.

A més, recorden que van decidir el curs passat sortir del lot de menjadors del Consell Comarcal -ja per múltiples queixes no resoltes- i gestionar forma directa un servei que consideren "clau per al desenvolupament dels més menuts, com és l’alimentació i el temps de lleure del migdia".

Amb tot, asseguren que es troben en una situació "crítica i inexplicable". "I més quan des de la Generalitat ens han confirmat que han fet la transferència de diners a l'administració comarcal perquè faci front a aquesta despesa des de fa mesos", afirmen.

El Consell ho està investigant

Fonts del Consell asseguren que estan requerint informació a les diferents àrees administratives implicades per saber perquè no s'han abonat els pagaments tot i que fa més d'un mes que estava ordenat.