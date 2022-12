«Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual». És a dir, violacions, assetjament físics o verbals, agressions, explotació sexual de menors... Aquesta és la tipologia de delictes que més ha crescut a la ciutat de Figueres en els últims sis anys. Concretament, des del 2016, el primer any en el qual el Ministeri de l’Interior té publicats el Balanç de Criminalitat actualitzar per trimestres. En el darrer, que engloba des del gener fins al setembre del 2022, es detallen 2.746 infraccions penals a Figueres. Les més nombroses són els furts (robatoris sense violència) amb 782 denúncies en nou mesos, mentre que els «Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual» són 25. Una quantitat molt més petita, però, percentualment, amb un creixement molt elevat respecte el mateix període del 2021 - de 12 a 25 augmentant un 108% - i disparat respecte al principi de la sèrie: el 2016 n’hi va haver 7 i ara aquests 25 en els primers nou mesos de l’any (un 257% més).

El creixement dels delictes sexuals és el més cridaner, però, en general, en els darrers sis anys han augmentat tot els delictes a la ciutat. S’ha passat de 2.144 infraccions penals a 2.746, un 28% més. Pel que als furts, els més comuns, el 2016 n’hi va haver 576 i ara han estat 782, un 36%.

Després dels furts, els altres delictes més habituals en els primers nou mesos de l’any a Figueres han estat els robatoris amb força en domicilis i negocis amb 137 casos i els robatoris amb violència i intimidació (82 casos).

La Guàrdia Urbana reprendrà les mobilitzacions

La Guàrdia Urbana torna a estar en peu de guerra. El col·lectiu va reprendre les negociacions amb el govern després del conflicte per les hores extra de l’Acústica, però ara s’han trencat i anuncien mobilitzacions. En declaracions a l'agència ACN, el delegat del SIP-Fepol Sergi Fernández diu que la gota que ha fet «vessar el got» ha estat la intenció del govern d’incloure la disponibilitat i la urgència a les fitxes de la policia sense remunerar-les. A això s’hi suma que no s’han inclòs tres noves fitxes que havien «pactat» i que se’ls ha «exclòs» de l’augment per treballar festius i per nocturnitat, que sí que s’ha aplicat en els treballadors esportius i de museus.