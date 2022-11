Rodada l’any 1991 amb Susan Sarandon i Geena Davis de protagonistes, Thelma i Louise es va convertir en una mena de cant a la llibertat. Un crit contra una realitat, la violència contra les dones, ben coneguda, però poc denunciada fa trenta anys. El viatge amb cotxe cap a la llibertat de les dues dones després que Louise (Sarandon) disparés a un home que intentava violar Thelma (Davis) en un bar de carretera s’ha convertit en una imatge icònica. Una fugida endavant per deixar enrere l’horror en uns anys, el final del segle passat, on la societat solia convertir gairebé en culpables les víctimes de violència sexual. Avui, més de tres dècades després, aquell viatge de Thelma i Louise sembla que continua fent camí massa a poc a poc. Si és que no ha canviat de direcció. Una sola dada. Les denúncies per violència masclista van pujar un 14% a les comarques gironines durant el segon trimestre. Durant el segon trimestre, es van presentar 699 demandes, mentre que en el mateix període del 2021, en van ser 613, segons les dades que ha fet públiques l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial.

Les imatges i els testimonis recollits per Emma Alcalá en l’exposició que s’estrenarà a Roses, la necessitat que grups de dones de ciutats com Figueres estudiïn quins són els millors itineraris per tornar a casa de nit o iniciatives com la de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per prevenir la violència són només, alguns, dels molts exemples que es poden trobar a la comarca sobre la necessitat de continuar reivindicant el 25-N. Una jornada per dir «Prou» a totes les violències contra les dones. La física, però també altres com l’assetjament a través de xarxes socials com, entre moltes altres, ha rebut la mateixa alcaldessa de Figueres Agnès Lladó. La violència contra les dones va molt més enllà de les estadístiques. La taxa de dones víctimes de la violència de gènere a les comarques de Girona per cada 10.000 dones és de 17,7. Una xifra molt alta, escandalosament alta, però que segurament encara ho seria molt més si es denunciessin totes les formes de violència contra les dones. La física i la que colpeja sense tocar cap cos.