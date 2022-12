Figueres rebrà 2,6 milions d'euros dels Fons Next Generation per desenvolupar el Pla de Sostenibilitat Turística que convertirà el centre històric de la ciutat en una experiència turística total. L'Ajuntament, el passat mes de maig, va presentar un pla de sostenibilitat turística a la convocatòria extraordinària dels fons europeus amb una inversió total d'uns 5 milions d'euros (MEUR).

Juntament amb Banyoles, són les dues úniques ciutats de la demarcació de Girona que finalment rebran part dels 82 milions d'euros que es destinen a Catalunya. Així, Figueres obtindrà una mica més de la meitat del que va pressupostar per impulsar el seu projecte turístic.

Figueres va presentar una proposta que se centra en l'espai on es concentren la majoria dels recursos turístics, presentant de forma conjunta i harmonitzada tota la seva oferta cultural, comercial i gastronòmica. L'objectiu és posicionar Figueres com una destinació urbana i cultural de primer nivell, aprofitant atractius turístics únics al món com el Teatre-Museu Dalí o el Castell de Sant Ferran.

L'objectiu d'aquests plans europeus és donar finançament als municipis amb vocació turística per tal que puguin modernitzar, transformar i fer més competitives les seves infraestructures i serveis d'ús turístic.