La mar Mediterrània viu en un punt d’inflexió que requereix conèixer bé què està passant i què s’està fent en el seu àmbit. Els efectes del canvi climàtic es fan notar cada dia que passa. La pressió dels usos marítims i les problemàtiques que pateix el sector pesquer, que fins i tot el posen en perill de desaparició com l’hem entès fins ara, són alguns dels molts temes que preocupen a la comunitat científica i a tots els sectors que treuen un profit econòmic dels seus recursos.

És en el marc d’aquesta situació que la Fundació Alive, amb seu a l’Escala, està preparant la segona edició de les Jornades sobre Conservació i Aprofitament del Mar, que es faran al port pesquer de la vila els dies 3 i 4 de març de 2023. L’organització ha fet gestions per a obtenir ajuts dels fons europeus a través del Grup d’Acció Local Costa Brava (Galp), també compta amb el suport del Departament d’Acció Climàtica i la complicitat de les Confraries de Girona, el Club Nàutic l’Escala i l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable.

«L’objectiu d’aquestes Jornades és potenciar les relacions entre els diferents sectors que actuen en aquesta part del Mediterrani. Volem generar sinergies, que investigadors, educadors ambientals, pescadors i professionals dels diferents àmbits puguin conèixer què s’està fent en cada sector. Fent xarxa serà més fàcil afrontar els reptes que se’ns plantegen a tots plegats», explica Sònia Duñach, directora de la Fundació Alive.

L’ambientòloga i periodista empordanesa posa èmfasi en el fet que «l’entorn marí requereix arribar a un consens sobre la gestió estratègica per a poder aplicar mesures per a la seva conservació davant un escenari canviant». Un escenari que té en el canvi climàtic una realitat incontestable «que està provocant modificacions substancials a la Mediterrània, molt per sobre dels altres mars i que afecten a tots els sectors. Les espècies exòtiques avancen i guanyen terreny a les autòctones, com molt bé poden testimoniar els pescadors amb les seves captures».

«Tenim un problema greu que no s’ha d’explicar des del catastrofisme, sinó més aviat viure’l des de la realitat i actuar en conseqüència», afegeix Duñach.

Les Jornades es faran a les instal·lacions del Maram, situades en el port pesquer, a tocar la llotja i en un espai que ofereix una àmplia possibilitat d’aparcament per als assistents. Les inscripcions es poden formalitzar en el web www.alivefound.org.

Un programa amb experiències reals

Les ponències inclouen una comunicació específica dedicada als efectes de l’eòlica marina

Josep Vilanova, patró de la Fundació Alive, serà l’encarregat d’obrir unes jornades que comptaran amb la ponència inaugural de Sergi Tudela, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible. El congrés s’ha dividit en diversos blocs, el primer dels quals tractarà sobre la recerca en l’àmbit marí. En ell intervindran Òscar Serrano (Herbassar de la badia de Roses), Gerard Mas (boscos de gorgònies), Boris Weitzmman (Pop de gram) i Bernat Hereu (Peixos costaners). El segon està dedicat a la ciència ciutadana i la divulgació, amb Jaume Piera (Projecte Minka), Eli Bonfill (Escoles Blaves) i Oriol Uviedo (Surfing for Science). Hi ha un tercer bloc sobre experiències pesqueres que té com a ponents a Toni Expósito (Cogestió pesquera de la sèpia), Jordi Rodon (Estratègia pesquera catalana) i un representant de la Confraria de l’Estartit (cogestió pesquera del sonso).

El quart bloc incideix directament en les instal·lacions derivades de l’activitat humana. L’obrirà Jordi Sànchez (Submon) per parlar sobre l’estratègia marina com a eina per conservar la posidònia dels camps de boies de fondeig de la Costa Brava. Representants d’Ocean i del Club Nàutic parlaran sobre les ecoestructures en ports nàutics amb el de l’Escala com a exemple. No hi faltarà el tema calent del moment, derivat dels projectes d’aprofitament energètic a la badia de Roses. En el Maram, Rafael Sardà oferirà la ponència El Pecado Capital de la Eólica Flotante Marina.

A la tarda es farà balanç de la figura de reserva marina dels parcs naturals del Cap de Creus i del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, a càrrecs dels directors dels parcs Ponç Feliu i Ramon Alturo. Puri Canals parlarà després sobre les àrees marines protegides. Les Jornades es tancaran amb un col·loqui moderat per Josep Vilanova. Clourà l’acte l’alcalde Josep Bofill.