Una comunitat de veïns de Figueres instal·la càmeres de seguretat per frenar les reiterades ocupacions al bloc

La representant de la comunitat de veïns del barri Horta d’en Capallera, qui prefereix reservar la seva identitat, ha viscut tota la vida a la zona i ha vist el progrés d’aquesta, des de ben petita. Ella expressa la seva angoixa i preocupació davant dels disturbis causats per les persones ocupants de pisos deshabitats del seu edifici. «Fa quatre anys que visc en aquest edifici i, quan vaig entrar-hi, els ocupes ja hi habitaven», explica la presidenta de la comunitat de veïns en qüestió. Així i tot, el problema no rau en l’ocupació d’aquests domicilis, sinó en «l’activitat nocturna que tenen i que no deixen dormir» i també en les amenaces que reben per part dels ocupes que «ens acusen de racistes per evitar que entrin en un habitatge que no és seu i que a més disposa d’una càmera de videovigilància», exposa.

La setmana passada, el banc va dur a terme el desallotjament de la família que fins ara ocupava l’habitatge. A conseqüència d’això, el representant del banc imposà la presència d’una càmera de vigilància per defugir de la reocupació. A més, això suposa un delicte i els Mossos podran actuar de manera eficaç en el desallotjament. Tot i això, la presidenta declara que «els mateixos ocupes em van venir a avisar que hi havia molta gent interessada a viure novament en aquest pis i ho farien, l’ocuparien». Després de rebre aquesta amenaça, ella decidí parlar amb l’empresa que duia a terme aquestes gestions per assegurar-se que la instal·lació d’una càmera faria la funció d’avís d’alarma, en cas d’intent ocupacional. Però, aquella mateixa nit, el pis va ser ocupat per unes noves persones, les quals «vaig saber que tenien la clau de l’habitacle perquè, quan la Guàrdia Urbana els va fer fora, van accedir a marxar molt fàcilment», diu. Després d’aquesta primera intervenció, l’endemà, els Mossos d’Esquadra van haver de repetir l’operació, ja que l’alarma de la càmera va saltar a la centraleta. Tanmateix, després que es generés un aldarull al carrer per la presència del cos policial i rebre insults i amenaces per part de l’entorn personal dels ocupes al veïnat implicat, els agents van entrar al lloc dels fets sense prendre mesures, deixant-los la via lliure perquè s’instal·lessin al pis amb el mateix mobiliari que els anteriors ocupants. Hi ha una comunitat de veïns pendent de «la instal·lació d’unes càmeres de seguretat pensant que quedem coberts davant l’ocupació, lliurant el pis en 24 o 48 hores i hem vist que no és així», declara la representant.

No obstant això, el barri pateix altres accions incíviques constantment, en concret, a la terrassa d’un dels bars. Segons exposa ella, la terrassa del local s’ha convertit en un punt conflictiu en què «l’altre dia, a les cinc de la tarda, volaven les cadires i, dues hores després, va haver-hi una baralla». Apunta que en cap de les dues ocasions es presentà la guàrdia urbana. Malgrat això, reconeix la falta d’informació sobre el funcionament de les denúncies. Per aquest motiu, com a referent de la comunitat de veïns, està treballant amb l’associació de veïns del barri per fer una recollida de firmes dels habitants afectats, amb l’objectiu de sentir-se escoltats i també aconseguir el suport i l’assessorament dels cossos de seguretat i el consistori. «Vull fer entendre als veïns que es pot denunciar i aquest fet està relacionat amb el nombre de policies contractats en una ciutat», assegura.

El barri sent preocupació i inseguretat, i el problema no radica en les persones ocupes, sinó en les conductes incíviques que desenvolupen, així com, crear rebombori a altes hores de la nit als carrers o a la mateixa residència ocupada. D’altra banda, les baralles ocasionades per diverses persones al bar generen que els veïns estiguin amoïnats en una zona de Figueres que habiten persones que «volen viure tranquil·lament». A més, a causa d’aquestes situacions, el barri ha optat per «treure les papereres de les places perquè feien fogueres i també els bancs de les places». Són mesures que solucionen aquestes interrupcions socials de manera temporal, «però som una comunitat petita i no podem denunciar si sabem que no podem assumir el cost que suposa la contractació d’un advocat», manifesta la referent, perquè «resulta que les persones que ocupen el pis sí que tenen un advocat, m’ho han dit».

Així doncs, el barri demana i reclama un acompanyament i una millora d’aquest ambient social. La presidenta explica que la inquietud més gran que tenen és «el fet que l’ajuntament hagi adquirit força quantitat de pisos de la zona i tenen por del deteriorament d’aquesta». Afegeix que «això no té per què ser així, però és complicat fer-los entendre que hi ha pisos protegits de manera oficial, si la realitat que veuen és: l’ocupació d’un edifici sencer en un altre carrer i, on han punxat la llum als veïns, afegit que el mes d’agost passat, l’edifici del costat, els mateixos ocupes van llançar els mobles per la finestra, literalment». És evident que no tots els ocupes es troben en una mateixa situació i segueixen un mateix rol de conducta, però s’ha de regular.