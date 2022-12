El grup parlamentari de Ciutadans (Cs) ha aconseguit que el Parlament aprovi incloure una partida en els propers pressupostos de la Generalitat per a l’adjudicació i la construcció del nou edifici de l’Institut de Vilafant i l’eliminació dels barracons actuals. La decisió s’ha pres per unanimitat aquest matí durant la Comissió d’Educació i això suposa “que si el Govern compleix la seva paraula, en el projecte de pressupost que està elaborant actualment haurà de figurar aquesta partida econòmica per a l’eliminació dels barracons i la construcció del nou institut”, ha exposat el portaveu del partit, Nacho Martín.

Els taronges s’han negat a acceptar una esmena d’ERC que pretenia eliminar l’obligació de destinar una partida pressupostària per a la construcció del nou institut. “Ens semblava que la proposta d’esmena d’ERC buscava postergar el problema i no assumir les responsabilitats de govern, perquè no busquem un compromís verbal sense data sinó un compromís real, i això passa per tenir una partida econòmica destinada a resoldre aquest problema que fa més d’una dècada que s’arrossega”, ha indicat Martín Blanco.

La situació de l’institut de Vilafant “demostra que el govern no ha prioritzat l’eliminació de barracons i la construcció de nous edificis educatius”, ha indicat el portaveu liberal, i és que l’institut de Vilafant compta actualment amb 530 alumnes en 12 mòduls prefabricants, els quals s’han anat deteriorant amb el temps. “No és la primera vegada que en aquesta Comissió parlem d’aquestes instal·lacions, i les promeses de construcció d’un nou edifici s’arrosseguen desde 2020 però sense que s’hagi materialitzat i considerem que no és moment de noves promeses sinó que cal desencallar d’una vegada per totes la construcció de l’edifici”, ha remarcat Martín Blanco.

Per últim, el parlamentari ha indicat que des de la formació estaran “vigilants” perquè en el nou projecte de pressupostos “el Govern incorpori la partida econòmica a la que avui s’ha compromès”.