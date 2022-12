Jordi Masquef (Figueres, 1980) ha estat escollit per a tornar a encapçalar la candidatura de Junts a les municipals del 2023.

Per què ha tingut la voluntat de tornar-se a presentar? Algú podria arribar a creure que després del desengany del 2019, quan no va entrar al govern tot i haver guanyat les eleccions, no repetiria.

El motiu és ben clar, estimo la meva ciutat, hi visc i vull participar activament en el govern que necessita. I vull liderar aquest govern. Estar a l’oposició no és agradable, però et fa veure les coses des d’una altra perspectiva. És dur, sí, però també t’ajuda, personalment, i et fa madurar, políticament. Ara tinc quaranta-dos anys i toca recórrer a aquell pensament que et fa dir que t’agradaria ser més jove, però amb l’experiència que has acumulat. I tinc la sensació que puc tornar-ho a intentar, corregint errors i fent-ho tot millor. Encara que tan malament no ho devíem fer quan les figuerenques i els figuerencs ens van donar el seu vot de manera clara i contundent. Volem una Figueres millor i sabem com aconseguir-la, ens veiem capaços.

Permeti’m que li recordi que el primer tram d’aquest mandat no li va ser fàcil, fins i tot tres regidors van sortir del grup. Va extreure’n alguna lliçó especial?

Certament, va ser dur. I hem fet autocrítica per veure en què ens vam equivocar. Assimilar perdre quan has guanyat és complicat. S’hi va ajuntar un problema familiar important que ja hem superat. Mai hem deixat de lluitar. Ara podem gaudir d’una segona oportunitat per a tornar a obtenir un resultat òptim a les municipals del 2023 per, aquesta vegada, no només tornar a guanyar, sinó poder governar.

Quin balanç fa del treball del govern quadripartit actual?

Si digués que ho han fet molt malament, mentiria, però acumula moltes llacunes i la ciutat se’n ressent molt. No em vull quedar amb una nota d’aprovat o suspens, només vull recordar que l’any 2019 hi havia candidats que deien que venien a canviar-ho tot... Trepitjo molt el carrer i la gent no està contenta d’aquest govern. Van arribar al poder d’una manera poc ètica, però legal. Les regles del joc són així. La ciutadania no ha percebut cap canvi. El regidor Amiel em diu que soc com una gota malaia i jo responc que només recordo totes les promeses electorals que va fer en campanya i que no n’ha complert ni una, per exemple. Igualment, ho faig amb Agnès Lladó o amb Pere Casellas quan no compleixen. D’en José Castellón ja no dic res, perquè últimament ni ve. El programa electoral no es pot convertir en una subhasta de peix, la ciutat se’n ressent. I no dubto de les bones intencions de tothom, una altra cosa és que quedin ben reflectides en la seva acció de govern.

No la troba bé?

Només cal veure el tema de la neteja. Més enllà de la recollida de fracció orgànica, que ara s’ha de licitar, el quadripartit ens proposa allargar el contracte deficient que tenim dos anys més, amb les mateixes màquines, els mateixos contenidors... Si això es duu a terme, el nou govern que sorgeixi de les urnes del 28 de maig quedarà lligat de mans i peus fins a unificar l’acabament de tots els contractes a 1 de maig de 2025. Algú pot entendre que l’equip de govern de Figueres, després d’haver vist com se li tombava el contracte d’escombraries el novembre de 2019, no ha tingut temps en quatre anys, amb majoria en el ple, per a tornar-ho a licitar?

«La política de bàndols no porta enlloc»

Els assistents a l’assemblea de Junts que dijous va tenir lloc al Cercle Sport, reconeixen que no va ser una bassa d’oli. La pugna entre Jordi Masquef i Josep Puigbert havia generat un enfrontament polític que els vots de la militància i la Comissió Municipal van acabar decantant del costat de l’actual portaveu del grup i cap de l’oposició. L’acte va ser presidit pel secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull i Maria Àngels Planas, presidenta de la Vegueria de Girona.

Masquef recorda que «els candidats hem de passar per aquesta mena de processos, que venen marcats pels estatuts del partit. Hem de ser sensibles i treballar per relligar tots els projectes que tenen un objectiu comú, encara que alguns companys de viatge no pensin exactament com tu. La política de bàndols no porta enlloc. A partir d’ara, l’objectiu de Junts és governar Figueres. La ciutat necessita un projecte sòlid com el nostre, fa temps que hi treballem i el tenim molt clar».

