La infermera Anna Díaz Ros serà cap de llista al municipi del Port de la Selva per la coalició Sumem per El Port de la Selva i Candidatura de Progrés, candidatura que col·labora amb els socialistes. Díaz Ros ha expressat la seva satisfacció i il·lusió per encapçalar un projecte de transformació i canvi a El Port de la Selva. “Cal una altra manera de fer al poble, ara és l’hora d’estar a prop de les persones”, ha explicat la candidata.

L'Anna ha viscut en primera línia una pandèmia que l’ha apropat a les persones i ha après a escoltar-les. És aquí on s’ha adonat que la gent del poble demana un canvi i creu que, perquè es produeixi, cal que hi hagi alternatives. Per aquest motiu, ella i el seu equip, es presenten a les eleccions municipals amb empenta per sumar pel Port de la Selva. Díaz Ros també ha comentat que “del Port de la Selva m’agrada la tramuntana i el seu mar em dona tot l’oxigen i l’equilibri que necessito. Crec que ha arribat l’hora d’un canvi al poble i tot i que jo sóc la cara visible, som un equip de persones amb molta empenta i il·lusió que, sobretot, volem millorar la qualitat de vida de la seva gent”. La candidata també ha explicat que ja tenen el logotip del partit, obra original de l’artista terrassenc, establert a Llançà, Carles Bros, i, segons ha comentat el mateix autor, el dibuix recull els símbols +, que suma en positiu, i la lletra X per multiplicar. L'objectiu és sumar pel Port de la Selva. Tots dos signes insinuen peixos i els colors també són molt mediterranis: el blau del mar i del cel, el vermell de les postes de sol d'aquesta meravella de poble, protegit del llevant pel Cap de Creus, és l'únic de la Costa Brava, el campanar del qual s'orienta a ponent. “El sector pesquer, que ha estat fonamental per a l'economia del poble, s’ha vist molt ressentit durant la pandèmia que també ha afectat els comerços i als restauradors, i cal que tornin a reviure” diu Díaz Ros.