La recent presència del secretari general de Vox, Ignacio Garriga, en una passejada a la Marca de l’Ham va servir de senyal d’alerta pel possible creixement de la ultradreta a la ciutat. Al barri figuerenc, els polítics de Vox es van trobar amb membres de l’associació de veïns de la Marca de l’Ham.

Per què es varen reunir amb Vox?

Ens reunim amb Vox, perquè ens van demanar una reunió veïnal i nosaltres som una associació apolítica que atenem a tots els partits polítics que vulguin veure i intentar solucionar els problemes del barri. Si ens la demana Esquerra, Junts, PSC o qualsevol altre partit polític de la ciutat, també ens hi hauríem reunit. Ens poden agradar més o menys els seus ideals, però nosaltres no tanquem la porta a cap polític que digui que vol venir a ajudar a la Marca de l’Ham.

Van venir perquè volen ajudar o perquè s’acosten les eleccions?

Sabem que ara vindran molts partits polítics. Necessitem que vinguin. Però, sobretot, necessitem que compleixen les promeses que fan. Necessitem que la Marca de l’Ham torni a ser un barri segur, un barri que torni a ser higiènic, sense problemes de salubritat i que sigui un barri on es compleixin les normatives municipals.

Perceben que la situació al barri ha empitjorat?

Fa molts anys que estem dient que la Marca de l’Ham cada dia va pitjor i continuem amb la deixadesa per part de l’Ajuntament, passi el partit que passi pel govern. Cal que prenguin mesures urgents en seguretat, sobretot, perquè estem vivint incidents greus a qualsevol hora del dia. Creiem que la Marca de l’Ham, conjuntament amb tot Figueres, necessita un reforç de seguretat.

Molts incidents greus? És una sensació o hi ha dades?

Sempre es parla d’estadístiques, però hi ha molts incidents violents que no surten a les estadístiques perquè molt sovint els robatoris no es denuncien. No es denuncien per por, per com denunciaràs a una persona que al cap de dos dies la tornaràs a trobar pel barri. A vegades denunciar comporta que rebràs amenaces. En resum, necessitem que la política torni a encarrilar Figueres que està absolutament descarrilada i que els barris tornin a ser segurs, de punta a punta de Figueres. Han de mirar pels barris, perquè la ciutat no és només el centre, tot i que el centre ara també està patint un deteriorament important. Si no hi ha canvis, la ciutat pot anar cap a la ruïna.

Parla que necessiten més policia, però no diu res de polítiques socials. La seguretat ho és tot?

És clar que necessitem polítiques socials, perquè hi ha molta gent que necessita ajuda. Gent d’aquí amb mainada que ha d’ocupar pisos perquè no poden arribar a final de mes. Són gent que vol pagar, però cal que l’Ajuntament faci política social i parli amb els bancs, que són els propietaris de molts d’aquests pisos ocupats del barri, i aquesta pugui pagar un lloguer social. Necessitem polítiques socials, però ara el més urgent és que la gent es torni a sentir segura al barri. Que la gent gran no tingui por a baixar al carrer o anar al caixer a treure diners. Robatoris de joies, rellotges..., tot això a plena de llum del dia.