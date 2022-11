Els alcaldes de Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala, Begur i Torroella de Montgrí s'han reunit, aquest dimarts, en aquest darrer municipi per a generar un front comú davant de les repercussions que pugui tenir la implantació d'un parc eòlic marí davant de la badia rosinca. Els batlles de Castelló i Roses, Salvi Güell i Joan Plana respectivament, han explicat a la resta de representants municipals el contingut de la reunió mantinguda la setmana passada a Madrid amb la Subdirectora General per a la Protecció del Mar del Govern espanyol, Itziar Martín. En aquella reunió també hi van ser presents el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, el senador republicà Jordi Martí i el president d'Empordà Turisme, Esteve Guerra.

Durant la trobada al Ministeri, la seva representant va explicar que el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) es podria aprovar abans de final d'any, la qual cosa suposaria fer un pas més per a les instal·lacions de captació d'energia eòlica en el golf de roses. Les explicacions de Güell i Plana han estat compartides amb Pia Serinyana (Cadaqués), Agustí Badosa (Sant Pere Pescador), Josep Bofill (l'Escala), Jordi Colomí (Torroella de Montgrí) i Maite Selva (Begur). D'aquesta trobada n'ha sorgit l'acord de "treballar de manera coordinada" entre tots els ajuntaments a l'hora d'afrontar el previsible desenvolupament del POEM i demanar una reunió amb la conselleria d'Aicció Climàtica per a "consensuar" les accions que calgui prendre per a garantir que el territori no pateixi conseqüències indesitjades en els diferents àmbits. Tanmateix, estan pendents d'una pròxima trobada sol·licitada pel grup d'ERC al Senat amb els representants d'Energia del Ministeri. Aquest front comú de les alcaldies empordaneses aplega representants municipals de diferents opcions polítiques.Güell i Plana són d'ERC, Serinyana de Fem-IDC, Badosa i Selva de JxCat, Colomí d'UPM i Bofill del PSC.