Els alcaldes de Roses i Castelló d'Empúries i diversos empresaris del sector turístic de la zona s'han reunit aquest dilluns al matí amb la Subdirectora General per a la Protecció del Mar per parlar dels projectes de parcs eòlics marins al golf de Roses. Els dos alcaldes, en representació de la resta de municipis afectats pel projecte, han insistit que rebutjaran qualsevol infraestructura que no compti amb "la participació activa i el lideratge" del territori. Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, ha lamentat que el ministeri preveu aprovar el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) a finals d'any i això implicarà perdre "una batalla important" pel litoral gironí.