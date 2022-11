El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ha concedit a l'Ajuntament de Figueres una subvenció Next Generation de 741.340,65 euros per portar a terme una rehabilitació energètica integral del Museu de l'Empordà. L'Ajuntament va presentar el projecte a la convocatòria del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP), i ha rebut el 100% de la subvenció que havia sol·licitat.

El projecte preveu una inversió total de 943.758,44 euros, dels quals 202.417,79 euros seran assumits pel propi Ajuntament, i la resta amb la subvenció Next Generation. L'edifici del Museu va ser construït l'any 1968, i en l'actualitat presenta deficiències en aspectes com l'eficiència energètica, l'accessibilitat o la distribució eficaç dels espais. L'actuació prevista permetrà actuar sobre 1.212 metres quadrats de superfície, i farà possible un estalvi energètic global d'un 50%.

En concret, es portaran a terme les següents actuacions:

Reorganització dels espais del Museu per millorar-ne la flexibilitat i adaptar-les al nou Projecte Museogràfic. S'augmenta l'espai d'exposició a les plantes baixa, primera i segona, i la majoria de serveis privats del Museu es concentren a la tercera planta per millorar la funcionalitat de l'edifici.

Rehabilitació de la façana i instal·lació d'embolcall tèrmic per reduir el consum de calefacció.

Renovació de les instal·lacions de climatització i ventilació per adequar-les a normativa i reduir-ne el consum energètic.

Adequació d'instal·lacions elèctriques i canvi d'il·luminació amb la instal·lació de lluminàries LED.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Adequació a normativa de seguretat contra incendis.

Adequació a normativa d'accessibilitat.

Les obres es realitzaran al llarg de l'any 2023 i hauran d'estar finalitzades l'any 2024. S'havien presentat a la convocatòria de subvencions 1.060 sol·licituds, de les quals només 400 han rebut finançament. La proposta de l'Ajuntament de Figueres ha estat la 60a millor valorada a nivell estatal, i la 9a de Catalunya.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó ha explicat que aquest fons "son una injecció per seguir transformant el Museu de l'Empordà i alhora, la ciutat de Figueres. Aquesta convocatòria se suma a les que ja ens hem presentat i estem treballant perquè aquests diners reverteixin de forma positiva a la ciutat". El regidor de Cultura, Alfons Martínez ha afegit que "la primera fase per reformar el Museu de l'Empordà ja ha finalitzat i amb aquests fons, podrem completar les obres perquè el Museu de l'Empordà sigui un centre de referència i estigui adaptat al segle XXI".