El passat diumenge, 16 d’octubre, el Club Badia de Roses organitzà la XIX Neteja del fons marí, jornada que celebra anualment amb la col·laboració del Port Esportiu de Roses i del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i que, en aquesta ocasió, permeté retirar del fons marí del port rosinc un total de 370 kg de deixalles.

L’espai concret on es dirigí l’acció de diumenge va ser la zona del dic de recer del Port Esportiu, espai que ocupen les embarcacions de trànsit, i va permetre l’extracció de gran quantitat d’ampolles de plàstic, llaunes, estores, defenses de vaixells... i inclús un telèfon de la marca Iphone.

Port de Roses col·labora amb aquesta iniciativa amb l’aportació de bussos professionals de la seva plantilla per a l’enretirada d’aquests materials del fons marí, així com de dos patrons encarregats de la conducció i maneig d’una embarcació Pelikà per a la recollida de residus i d’una zodíac que s’ocupà d’assegurar el perímetre on es realitzaven els treballs.

Amb actuacions com aquesta, el Port Esportiu dona compliment als requeriments mediambientals exigits per Bandera Blava, així com per les certificacions EMAS i ISO 14001 que ostenta des de l’any 2007 i que garanteixen la minimització de l’activitat del port sobre el medi ambient, actuant sobre aspectes com la reducció dels consums de recursos energètics i d’aigua, la correcta gestió de residus, el control dels fondejos a les cales i platges del municipi, o la recollida de residus flotants del litoral, entre d’altres.