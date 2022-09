L’Associació de Caçadors d’Albanyà, la Societat de Caça i Pesca de la Muga i diversos voluntaris del municipi altempordanès van participar el passat dissabte passat en el desmuntatge i neteja de la infraestructura de la plantació de marihuana que els Mossos d’Esquadra van desmantellar a l’agost, situada en una zona boscosa d’alta muntanya.

La jornada va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Albanyà, que es va fer càrrec de les deixalles recopilades i que les va fer arribar a l’empresa de reciclatge.

Segons informen des de l'entitat, a la zona hi havia les tendes de campanya dels presumptes responsables de la plantació, així com un primer cobert on s’hi va trobar una petita cuina de gas, menjar i roba estesa, i un segon cobert que feia funcions d’assecador de la marihuana.

Els presidents de les dues societats de caçadors es van mostrar molt satisfets amb l’acció de neteja que van portar a terme les dues entitats i veïns d’Albanyà, i van destacar que “els caçadors sempre procuren que la muntanya estigui neta i que sigui segura per a tots els usuaris”.