La intel·ligència artificial i les seves aplicacions a la nostra societat. Aquest serà el pal de paller de la sisena edició del Science Needs You! (SNY!), les jornades de divulgació científica que Figueres acollirà entre el 24 de setembre i el 14 de desembre.

Promogudes per l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), l'acte central de la proposta se celebrarà el dissabte 24 de setembre, dia en què, de dos quarts de deu del matí fins a les dues del migdia, l'Auditori Caputxins acollirà tres conferències i una taula rodona que aniran a càrrec de científics de renom.

La primera xerrada que se celebrarà serà «Intel·ligència Artificial: Què és i com ens afecta?», a càrrec de la doctora Karina Gibert Oliveras, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) i doctora en Informàtica en les especialitats d'estadistica computacional i intel·ligència artificial. Tot seguit tindrà lloc la ponència «Intel·ligència artificial, és clar que sí, però a foc lent!», d'Albert Sabater Coll, professor Serra Húnter de Sociologia a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, i Lic.cat director de la càtedra Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC).

Durant aquella jornada se celebrarà també una ponència que serà un dels puntals de la sisensa SNY!. Es tracta d'«Intel·ligència Artificial i Tecnologies Blockchain al Futbol Club Barcelona» que anirà a càrrec del doctor Jordi Mompart Penina, director de Recerca al Futbol Club Barcelona i responsable de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial per a la generació de nou coneixement i productes. «Aquesta ponència serà molt interessant, sobretot perquè demostrarà que no és quelcom eteri, sinó que té unes aplicacions importants», ha explicat Ángels Yécora, secretaria de l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica, durant la presentació del SNY! 2022.

La jornada finalitzarà amb la taula rodona «Oportunitats i amenaces amb la Intel·ligència Artificial», on prendran la paraula tots els ponents que hauran participat en el SNY! 2022. La presentarà la periodista de RTVE Montse Rigall, «qui participa en un projecte internacional amb relació a la intel·ligència artificial per la detecció de les fake news», ha apuntat Yékora.

Per assistir a l'acte central de les jornades SNY!, cal fer inscripció prèvia a la web www.aedic.cat, tot i l'entrada és gratuïta.

L'altre protagonista: Allan Turing

Un cop acabi la jornada principal, el 6è Science NeedsYou! no haurà posat el seu punt final, i és que enguany s'han programat actes que van adreçats a públic juvenil i també a l'adult. Es tracta de tres cinefòrums que se celebraran al Catcinemes amb el suport del club Diòptria. Una d'elles tindrà lloc el 26 de novembre amb la projecció de la pel·lícula Desxifrant Enigma, de Morten Tyldum, que parla de la biografia d'Alan Turing, el personatge protagonista de les jornades SNY! d'enguany. «Ell va fer una aportació fonamental a la societat, i amb les seves aportacions va donar el tret de sortida al que avui en dia anomenem intel·ligència artificial, gràcies a la descodificació que va fer de la màquina enigma del règim nazi», ha anotat Ángels Yécora. A més, es vol posar en solfa que fou «injustament condemnat per la seva condició d'homosexual al Regne Unit l'any 1951». Per fer-ho, es comptarà amb la presència de l'advocat i historiador Josep Cruanyes Tor, i dels membres de JUGAMAT, el Grup de professors de Matemàtiques de l'Alt Empordà, que parlaran de les aportacions científiques i matemàtiques de Turing.

Val a dir, però, que la primera jornada de cinefòrum s'haurà celebrat un mes abans, el dimecres 26 d'octubre, amb la projecció del documental El dilema de les xarxes socials de Jeff Orlowski-Yang i hi haurà un debat amb el professor universitari i divulgador Ramon Nogueras. I la darrera sessió tindrà lloc el 14 de desembre, amb la projecció de Blade Runner, de Ridley Scott. Es comptarà amb la presència de la doctora Karina Gibert Oliveras i membres del col·lectiu JUGAMAT.

Una aposta pel talent figuerenc i el paper de les dones

Durant la presentació de les jornades SNY! s'ha destacat també que enguany s'ha volgut valorar tant el talent local, com el paper de les dones en el món de la ciència i tecnologia. En aquest sentit, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha concretat que «aquesta setena edició és important en tots els sentits. Cal destacar la ponència inaugural de la figuerenca com Karina Gibert Oliveras, que ha destinat la seva carrera professional no només a formar-se, sinó també a potenciar la pedagogia d'una forma empàtica i propera». Lladó també ha destacat que el SNY! és un espai reconeixement de científics de primer nivell, amb activitats cultural i disciplines artístiques d'una forma dinàmica. «És una gran virtut. La ciència és cultura, i un repte. Cal agrair la feina que s'està duent a terme, per fer una bona feina al llarg de totes les edicions», ha conclòs Agnès Lladó.

Science Needs You! compta amb el suport de l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament d'Amposta, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, el Futbol Club Barcelona, el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, el Cineclub Dioptria, l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, l'Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) de la UPC, el Jugamat, grup de treball de professores i professors de matemàtiques de secundària batxillerat de l'Alt Empordà; i "Va de Ciència", grup de treball de professores i professors de ciències de secundària batxillerat de l'Alt Empordà.