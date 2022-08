L’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) prepara una nova edició del certamen SNY-Science Needs You!, amb seus aquest any a Figueres i Amposta. L’entitat ha avançat que tindrà com a protagonista Alan Turing, matemàtic, físic i pare de la intel·ligència artificial. SNY té l’objectiu de demostrar que ciència i drets socials van de la mà.