L’obra al pantà de Portbou garanteix aigua de qualitat

La reparació d’uns danys que presentava el pantà de Portbou ja ha finalitzat i ha tingut un cost de 30.000 euros. Segons ha comentat l’alcalde, Xavier Barranco, aquest estiu, un fenomen meteorològic, que podria haver estat un esclafit, va provocar desperfectes importants al municipi, com la caiguda d’un plataner de la Rambla i el trencament d’una boia de la captació d’aigua de la presa. Pel que fa a aquesta darrera afectació, ha calgut fer uns treballs tècnics per garantir que l’aigua surt amb una qualitat perfecta. «Fins ara sortia una mica alta de terbolesa i manganès, perquè la muntanya de Portbou té molt de ferro. No és nociva per a la salut, no afecta la seva potabilitat, però ningú no vol tenir aigua tèrbola a casa i menys si és de boca», ha dit Xavier Barranco, que confia que l’Agència Catalana de l’Aigua podrà aportar els 30.000 euros que han costat les obres a l’Ajuntament.