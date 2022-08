L’adjudicació per a la construcció de la gossera comarcal a Pedret queda deserta

L’adjudicació de la construcció del Centre de protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà a Pedret i Marzà per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha quedat deserta. El projecte, que fa anys que s’espera, es licitava per 830.324 euros i comptava amb ajudes del fons Next Generation. El Consell Comarcal creu que l’encariment de preu dels materials ha frenat les empreses i està revisant el pressupost per tornar a licitar al setembre. L’Ajuntament de Figueres, que aportava 200.000 euros, està a l’espera de veure qui és l’increment del cost per decidir si continua participant.

La consellera comarcal de Medi Ambient, Anna Palet, ha explicat que els tècnics ja estan treballant perquè es tracta d’un projecte prioritari per al consell. Espera que s’hagin pogut revisar els preus a l’alça pel que fa als materials i tornar a licitar passat l’estiu. El 12 de juliol del mes passat es va declarar desert el concurs sense que s’hagués presentat cap empresa a optar a la construcció del centre. El termini del contracte era de sis mesos. El projecte va ser aprovat el setembre de 2017 davant la necessitat de disposar d’un espai. La nova protectora d'animals de l'Alt Empordà s'ajorna fins al 2021 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té delegada la competència de la recollida i acollida d’animals domèstics abandonats per part de 54 municipis de la comarca. Aquest servei es realitza actualment amb un contracte de serveis per part de l’Associació protectora d’animals i plantes de Figueres. «Tant la ubicació com l’espai de que disposa aquesta entitat, que és la única que de moment es presenta als concursos públics, representa una limitació per poder fer front a l’acollida dels animals que s’abandonen a la comarca», diu la memòria del projecte. Això ha fet que moltes associacions sense ànim de lucre fomentin les cases d’acollida. Es va decidir construir el nou centre al costat del Centre de Tractament de Residus de Pedret i Marzà. De la inversió prevista, l‘Ajuntament de Figueres n’aportaria el 36%, la Diputació de Girona té previst invertir-n’hi 300.000 més, el Consell 136,064 euros i la resta de municipis de la comarca es dividirien els 94.260 euros restants. Actualment, la gossera de Figueres ha acabat absorbida per la trama urbana i amb les noves instal·lacions es resoldrien els problemes de soroll i els problemes d’espai. Una protectora d’animals que divideix opinions a Figueres Figueres té previst rescindir el contracte amb el Consell Comarcal a finals d’any per discrepàncies en la gestió. La regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, ha explicat que respecte al projecte de construcció de la gossera esperen veure el cost final per decidir si mantenen la seva participació. Constata que ells tenen aquesta partida pressupostada i si fos superior seria un inconvenient.