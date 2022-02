Un informe sobre l’estat dels animals de la protectora de Figueres, encarregat per l’Ajuntament de la ciutat, ha tornat a posar en el punt de mira les instal·lacions i la gestió de la gossera, generant confrontació d’opinions.

La gestió de la Protectora d’Animals i Plantes de Figueres genera controvèrsia. L’Ajuntament té un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la gestió. L’Ajuntament assegura que els animals no estan adequadament cuidats i adverteix que rescindirà el contracte i traslladarà els animals a un refugi. Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà sostenen que «l’informe tècnic encarregat no detecta irregularitats». Dijous es va celebrar, a més, una concentració de protesta pels carrers de la ciutat denunciant la situació.

L’Ajuntament ha encarregat un informe sobre l’estat dels animals que conclou que «cal que es traslladin els gats immediatament per les condicions en les quals es troben». La regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla, ha assegurat, durant la concentració animalista, que denunciarà l’acord per poder revocar-lo per «incompliment». Segons la regidora, «el document també constata que les gàbies de cans no tenen separacions suficients i que això genera que alguns es mosseguin, en alguns casos, amb resultat de mort». Trilla diu que a tot això s’hi suma que el 50% de les instal·lacions es van aixecar sense llicència i alerta que prendran mesures, tot i que el servei el gestiona el Consell Comarcal.

L’ens s’ha pronunciat i assegura que «l’informe tècnic encarregat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà no detecta irregularitats a la gossera de Figueres». També remarca que les conductes estereotipades són «comunes» en els animals que viuen en centres d’acollida, pel flux continu, i que també ho són les baralles entre gossos. Tot i això, admet que en les últimes setmanes hi ha hagut un episodi fora de «l’habitual». També remarca que el servei veterinari de l’entitat revisa diàriament els animals i no «ha manifestat cap desacord amb l’alimentació ni que s’incompleixin les condicions de manteniment dels animals de companyia». Ha recordat que «cada administració té unes competències clares i definides» i que hi ha una comissió de seguiment que es reuneix a petició d’alguna de les parts.

Dijous passat una quarantena de persones van llegir un manifest on es denuncia que «no es faciliten adopcions, que l’entitat que gestiona l’espai intenta lucrar-se o que l’alimentació dels animals no és adequada, entre altres aspectes». La consellera de Medi Ambient, Anna Palet, ha negat les acusacions i ha assegurat que cap de les inspeccions que s’hi fa ha detectat les irregularitats que denuncien els animalistes.

Sobre les presumptes deficiències que presenta la gossera de Figueres parla Marta Amat, professora del màster de benestar animal de la UAB de Barcelona que ha col·laborat amb la protectora en diverses ocasions per tal d’assessorar el personal del centre. «Aconsellem que les àrees de gats no estiguin al mig de la dels gossos, però les instal·lacions disposen d’una part interior on poden anar els gats. No és la situació ideal, però puc dir que a pocs llocs he vist que els gats estiguin tan bé i no he vist que això els causi estrès. Són molt dòcils i ni quan els gossos borden s’amaguen». Assegura que «seria un disbarat greu treure els gats d’allà perquè és un grup molt estable». Amat és veterinària i diplomada europea en medicina del comportament i del benestar emocional dels animals. La solució definitiva passa per la construcció del nou centre a Pedret i Marzà que millorarà notablement les instal·lacions i, per tant, el benestar dels animals. Igualment, resoldrà la problemàtica de l’actual gossera, situada prop de zones residencials.