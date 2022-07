L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat per unanimitat la compra del Mas Vilanera per 1.332.650 euros.

El ple de març ja havia autoritzat l'habilitació de la partida per tal de tancar un acord de compra del Mas Vilanera amb la propietat. Ara, el ple autoritza la formalització d'aquesta compra, que inclou els més de 2.000 metres quadrats construïts del mas, i els terrenys més immediats, que sumen uns 2.800 metres.

L'Ajuntament ja havia comprat unes 33 hectàrees al voltant del mas fa quatre anys per tal de protegir tot aquest entorn que actua de connector entre els parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

La voluntat municipal és que aquest mas, amb una situació estratègica entre els dos parcs, es converteixi en un important equipament de referència, vinculat entre altres aspectes a la interpretació del medi natural i socioeconòmic. Una iniciativa per a la qual també es mantenen contactes amb la Generalitat, en la línia de l'acord que es va signar amb la conselleria de Medi Ambient el 2009.

"Aquest ha de ser un projecte que pot ser molt transformador per l'Escala i tenim la intenció que sigui un projecte de tots, que tingui el màxim consens", ha remarcat la primera tinent d'alcalde, Marta Rodeja.

El mas es va construir el segle XVI, amb algunes modificacions posteriors.

Els terrenys de Vilanera inclouen espais d'un alt interès històric, com són les restes del monestir de monges benedictines de Santa Maria de Vilanera (fundat el 1328 i abandonat a inicis del segle XV). Amb les darreres excavacions arqueològiques, fetes els darrers anys, es va descobrir una estructura funerària que remuntaria l'ús d'aquesta zona al neolític mig (al voltant del 4.500 a.C). Aquesta atribució cronològica representava una important novetat que permet ampliar considerablement la utilització del sector de Vilanera com a espai funerari i que aporta un testimoni arqueològic d’excepcional interès per reconstruir els inicis del poblament d’aquest territori.

A la zona ja s'hi havien trobat amb anterioritat restes d'altres èpoques, com una necròpolis d'incineració del Bronze Final i la primera edat del Ferro o restes de construccions i d'enterraments d'època romana.

Pel que fa al seu valor natural i ecològic, la finca és clau com a connexió entre els parcs naturals dels Aiguamolls i del Montgrí, amb dos hàbitats d'interès comunitari amb categoria de prioritari.

El ple també ha aprovat el document de criteris i objectius del nou POUM, que és un pas previ per a avançar en la tramitació i aprovació de l'Avanç del POUM.

A més, s'ha fet una modificació de crèdit per valor de 22.000 euros que ha de permetre patrocinar dos importants esdeveniments al municipi. Per una banda, el campionat d'Europa de vela que està programat pel mes d'octubre. De l'altra, acostar el prestigiós festival gironi Temporada Alta a l'Escala.