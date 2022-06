La plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí considera que s'ha entrat en "un procés demencial" a l'hora de presentar projectes d'energies renovables sense que hi hagi una planificació sobre aquesta implantació al territori. A través d'un comunicat, la plataforma recorda que ja hi ha dues propostes més de projectes per instal·lar un parc eòlic marí a banda de la primera que s'havia presentat fa mesos. Malgrat tot, la plataforma recorda que totes aquestes iniciatives són "il·legals" fins que el govern espanyol no aprovi la modificació del Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) i des d'Stop Macroparc ja s'han presentat al·legacions en contra d'aquest nou pla.

Amb l'anunci de la tercera iniciativa que projecta un parc eòlic marí al cap de Creus, la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí ha valorat que aquestes iniciatives són "il·legals". Ho ha fet a partir d'un comunicat que han enviat als mitjans de comunicació en què es recorda que l'actual Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim no contemplen les plantes d'eòlica marines en la zona on es projecten. Una enginyeria basca projecta un tercer parc eòlic marí amb cinc aerogeneradors i una potència de 50 MW al golf de Roses A més, el nou POEM que preveu tirar endavant el govern espanyol no s'ha aprovat encara i la plataforma ja hi ha presentat al·legacions en contra. Per tant, mentre no s'aprovi el nou POEM no es pot tirar endavant cap de les iniciatives fins ara presentades. Malgrat tot, la plataforma creu que s'ha entrat en un "procés demencial" a l'hora de presentar projectes d'energies renovables i exigeixen una planificació a l'hora d'implementar-les en el territori. Segons els membres contraris dels macroparcs al golf de Roses, aquesta planificació evitaria la proliferació d'iniciatives com passa actualment. Per altra banda, la plataforma recorda que hi ha un estudi recent elaborat per un equip científic de ciències marines i la geografia en què recomana excloure i allunyar els parcs eòlics marins de les àrees protegides de la Mediterrània. El motiu és que aquests impactes poden tenir conseqüències greus en la biodiversitat marina i el paisatge. Aquest estudi s'ha publicat en una revista científica i presenta una primera avaluació dels impactes ambientals dels parcs eòlics marins en zones d'especial fragilitat ecològica i amb un alt valor paisatgístic.