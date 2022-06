L'enginyeria basca Saitec projecta un tercer parc eòlic marí amb cinc aerogeneradors i una potència de 50 MW al golf de Roses. La intenció és que el projecte, batejat amb el nom de Medfloat Pilot Parc, entri en funcionament d'aquí a tres anys, el 2025. Els aerogeneradors se situaran a una distància de 15 quilòmetres del Cap de Creus i, segons subratlla l'enginyeria, produirien l'energia equivalent al consum anual de 50.000 llars. Saitec ja ha presentat el document inicial del projecte davant del Ministeri. L'enginyeria basca subratlla que el seu és un "projecte pilot", que farà servir una tecnologia desenvolupada per la mateixa companyia (SATH) i del qual ja se n'està fent una primera prova al port de Bilbao.

L'enginyeria basca Saitec ha anunciat l'interès per instal·lar un parc eòlic marí pre-comercial a la zona del golf de Roses. Aquest és el tercer projecte que es presenta, després dels del Parc Tramuntana (impulsat per Eòlica Marina- SENER Energy) i el del Parc Gavina (que promou una filial d'Iberdrola).

En aquest cas, el parc projectat per Saitec, però, és significativament menor que els altres dos. Perquè tant el Tramuntana com el Gavina es plantegen amb una potència de 500 MW i una trentena d'aerogeneradors. El Medfloat Pilot Parc, per contra, tindria cinc molins i 50 MW. Se situaria a 15 quilòmetres del Cap de Creus, la intenció és que entrés en servei el 2025 i que produís l'energia equivalent al consum anual de 50.000 llars.

Saitec ja ha presentat el document inicial del projecte davant del Ministeri i ha començat els treballs per redactar-ne l'estudi d'impacte ambiental. Segons avança l'enginyeria basca, si tira endavant, aquest seria el primer parc a mar obert que funcionaria amb una tecnologia creada per la mateixa companyia (i que ha anomenat SARH).

"Medfloat Pilot Parc suposarà la creació d'una infraestructura d'assaig per a la prova, demostració i validació de la tecnologia SATH, així com els elements i diferents prototips que hi estan vinculats, necessaris per al desenvolupament, operació i finalització de vida útil del parc", subratlla Saitec.

L'enginyeria basca afegeix, a més, que el parc del golf de Roses servirà per "demostrar la viabilitat tècnica de la tecnologia SATH al Mediterrani" i que vol convertir-se també en un "projecte pioner per investigar les possibilitats d'ús compartit amb altres activitats, especialment la pesca i l'aqüicultura, i afavorir la promoció d'ocupació i l'impuls a la cadena de subministrament de l'energia eòlica marina a Catalunya".

La zona escollida per instal·lar els cinc aerogeneradors s'inclou dins l'àrea prioritària inclosa dins els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM), un document que va redactar el Ministeri. "També compleix amb les condicions de vent i de profunditat adequades per posar en marxa aquest projecte", precisa Saitec.

Un primer pas, a Bilbao

La companyia explica que el parc eòlic de l'Empordà també suposarà un pas més amb la validació de la tecnologia SATHT, després que aquesta s'hagi començat a testejar amb un altre projecte, el DemoSATH, de 2 MW, que s'està construint ara mateix al port de Bilbao.

"L'objectiu d'aquest projecte pilot, realitzat en col·laboració amb l'empresa alemanya RWE, consisteix en testar la tecnologia i avançar en el procés de fabricació industrialitzat d'aquest tipus de solucions", explica Saitec.

Una vegada el DemoSATH s'hagi acabat de construir, s'instal·larà a la zona d'assajos de BiMep (a Biscaia), on s'hi faran proves durant dos anys, que aportaran "informació molt útil per a l'avaluació ambiental de MedFloat", diu Saitec. "D'aquesta forma, DemoSATH es convertirà en el primer aerogenerador eòlic marí flotant connectat a la xarxa elèctrica espanyola amb capacitat per generar energia equivalent al consum de 2.000 llars durant un any", precisa la firma basca.