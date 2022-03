ERC demana al govern espanyol que acceleri "de forma immediata" la possibilitat que els trens de Mitja Distància (MD) puguin aturar-se a l’estació de Renfe a Camallera amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de milers de persones que viuen en una zona a cavall entre l’Alt i el Baix Empordà.

En una roda de premsa celebrada a la mateixa estació de Renfe de Camallera, Esquerra Republicana ha anunciat que ha presentat una moció al Senat per exigir el govern espanyol un projecte d’ampliació de les andanes per, d’aquesta manera, permetre l’aturada dels trens de MD. Una moció que, a més, es farà extensiva al territori a través d’una moció al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, al Consell Comarcal del Baix Empordà i als ajuntaments amb l’objectiu de visibilitzar aquesta urgència i necessitat.

El senador per Girona Jordi Martí Deulofeu ha informat que amb aquesta iniciativa parlamentària el que es demana al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Adif és que executi “el projecte d’ampliació de les andanes i adopti totes les mesures i actuacions de la seva competència que siguin necessàries amb la màxima celeritat, també pressupostàries, per permetre que els trens de Mitja Distància puguin aturar-se a l’estació de Camallera.”

Per la seva part, la portaveu del grup d’Esquerra Republicana al Consell Comarcal, Etna Estrems, ha manifestat que l'aturada dels trens de Mitja Distància a l'estació de Camallera és “imprescindible per a la comarca”.

“La situació geogràfica d'aquesta estació la fa imprescindible per donar servei a molts municipis que, ara mateix, queden totalment desconnectades del transport eficient i afecta milers de persones. Si volem un país connectat ferroviàriament i on el transport públic sigui una alternativa real de mobilitat, cal garantir un servei de tren òptim a tots els racons de totes les comarques", ha afegit.

En aquest sentit, el portaveu del grup municipal de l’Assemblea Republicana de Saus, Camallera i Llampaies, Miquel Casellas, ha exposat que pels veïns i veïnes del municipi és “vital”, però que també ho és “per la resta de pobles del nostre entorn, ja que entenem que podem actuar en un punt de connexió vital per la mobilitat de la comarca i, especialment, durant els períodes estivals i de vacances on la població creix de forma exponencial.”

En aquest sentit, la diputada republicana per l’Alt Empordà, Anna Torrentà, ha argumentat que s’han d’encarregar amb la “màxima prioritat” el projecte per executar “amb la màxima celeritat” les obres d’ampliació de les que permetin l’ampliació de les andanes per respondre a aquestes demandes que són “lògiques i necessàries”.

“Fomentar l’ús del transport públic en l’actual context d’emergència climàtica ha de ser una obligació de qualsevol administració. I avui, aquí, el que estem demanant és una inversió en una estació que permetria la reducció de l’ús del vehicle privat de milers de persones que ara mateix han de buscar alternatives per manca d’una oferta de transport públic que els satisfaci les seves demandes de mobilitat”, ha conclòs la diputada.