L’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha aconseguit l’aturada de trens de mitja distància a l’estació del municipi. «Després de la feina feta durant els darrers anys, a través de requeriments realitzats a diferents organismes oficials i nombroses reunions mantingudes amb Adif, finalment, tenim la confirmació que es duran a terme obres de millora a l’estació de tren de Camallera», remarca l’alcalde, Esteve Gironès, afegint que això representa «una molt bona notícia, tant pel nostre municipi, com pels del voltant, ja que permetrà que s’aturin a la nostra estació gairebé el doble de trens que els que ho fan ara».

Aquestes obres consistiran en la construcció de passos inferiors adaptats, mitjançant rampa i escales en una banda de les vies i ascensor a l’altra, l’ampliació de les andanes fins a 210 metres, així com altres actuacions de millora necessàries perquè s’hi puguin aturar els trens de mitja distància.

Des del passat mes de novembre, el procés està en fase de redacció de projectes, amb un període previst d’execució de catorze mesos, període que finalitzarà a finals d’aquest any 2022. Després d’aquest període, es farà la licitació i, seguidament, les obres, les quals està previst que comencin durant el quart trimestre del 2023, el termini màxim per acabar-les serà a finals de l’any 2024.

La inversió prevista per part d’Adif per poder dur a terme aquestes actuacions és d’aproximadament 1,5 milions d’euros, i ja es disposa de la corresponent dotació pressupostària per part del Ministeri de Foment del govern espanyol.

«Aquesta important actuació ens permetrà culminar amb una reivindicació històrica del nostre municipi, millorant la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i la dels municipis propers, mitjançant una major freqüència de trens i fomentant la mobilitat sostenible», segueix.

Quan les obres de l’estació estiguin enllestides, s’ampliaran els horaris d’aturada i es fomentarà la mobilitat sostenible, amb un servei de bus en hores punta que unirà Camallera amb l’Escala, aturant-se a Ventalló, Viladamat i l’Escala.

L’estació de trens de Camallera dona servei a diversos municipis de la subcomarca, amb una població aproximada d’unes 25.000 persones, sent el municipi proper de més població el de l’Escala. Amb l’aturada dels trens de mitja distància, l’estació de Camallera passarà a ser una de les de major nombre de viatgers de la zona.