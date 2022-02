La plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí de Roses ha carregat contra la Generalitat per avalar un projecte que "sense comptar amb el territori". El portaveu de l'entitat, Jordi Ponjoan, lamenta que els parlamentaris "estan més pendents del que diuen els lobbies empresarials que no pas el territori". Ponjoan ha recordat que tenen més de 25.000 signatures de ciutadans de l'Empordà que els avalen i 25 ajuntaments que han aprovat una moció contrària a la instal·lació dels molins de vent davant del golf de Roses. En un acte a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), la plataforma ha reunit, científics, empresaris i pescadors per explicar l'impacte del projecte i les afectacions que tindria en la ciutadania i el turisme.

Nou acte informatiu de la plataforma contrària al macroparc eòlic marí de Roses. Aquesta vegada ha estat a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí on els detractors del projecte han exposat als prop de 200 veïns que s'han acostat, els motius pels quals no volen que el macroparc tiri endavant. Quatre taules rodones amb científics, ambientòlegs, empresaris, pescadors, pagesos i representants de les administracions locals per posar sobre la taula "els molts inconvenients" que consiuderen que té el parc.

Però alhora, l'acte ha servit per carregar contra el Govern, després de l'aval que ha rebut la proposta per part de l'executiu. Els contraris consideren que la Generalitat "cedeix" als lobbies empresarials i "no té en compte el territori".

"Nosaltres tenim el recolzament de la majoria de la ciutadania i és una llàstima que els nostres representants no facin cas del que diem. Això l'única cosa que fa és que siguin autistes i s'allunyin més del territori", ha lamentat el portaveu de la plataforma, Jordi Ponjoan.

Turisme i pesca

Entre els sectors més preocupats hi ha el del turisme i la pesca. El primer, assegura que es veurà afectat i dona per fet una caiguda de visitants. El vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona, Josep Maria Pla, recorda que el paisatge és "la matèria prima de l'Empordà".

"Davant d'aquesta amenaça només ens queda protestar als empresaris perquè no es malmeti. Hem de tenir en compte que som una destinació comparable al Véneto o la Toscana. Si volem conservar el turisme de qualitat no podem consentir que es carreguin el territori", assenyala Pla.

Els pescadors per la seva banda adverteixen de la desaparició de la pesca artesanal "que ja prou complicat ho té actualment". El sector recorda que tenen uns 225 vaixells a la demarcació i que la majoria desapareixeran. "Acabaran tancant confraries", alerta el pescador Salvador Manera.

Els promotors carreguen contra l'acte

En un comunicat, els promotors del parc Tramuntana s'han queixat perquè la plataforma no els ha convidat a l'acte. Per això, consideren que es tracta d'una trobada informativa "completament parcial" i que "en cap cas es pot considerar un debat obert i rigorós".

El parc Tramuntana assenyala que "no és cert" que els científics del CSIC s'oposin al projecte i recorda que el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) que s'aprovarà properament ha comptat amb científics pertanyents al CSIC. També carreguen contra la plataforma per qualificar la instal·lació de "macroparc" i recorden que hi ha projectes com a Escòcia on el parc és 50 vegades més gran que la proposta que fan.

Finalment, els promotors lamenten "el posicionament tan parcial" d'alguns científics al no considerar-se de forma integral tots els paràmetres mediambientals contra un projecte clau per a la transició energètica a Catalunya