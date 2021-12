La Prefectura dels Pirineus Orientals ha tornat a tancar el Coll de Banyuls aquest dimarts al migdia, segons ha informat el Col·lectiu per l'Obertura dels Passos Fronterers. "Era d’esperar" que l'administració francesa reposés les pedres de grans dimensions que bloquejaven el pas i que diumenge van retirar veïns d'un cantó i l'altre de la frontera, "però no per previsible deixa d'indignar la gent de l'Albera i la Marenda que fan servir la carretera per la seva activitat, i els qui veuen l'impacte del bloqueig en la seva activitat econòmica", ha afirmat l'entitat en un comunicat. El col·lectiu exigeix l'obertura de tots els passos de frontera que el govern francès manté tancats des del gener de manera "arbitrària".

Un grup de persones de l'Empordà i la Catalunya Nord reobren el pas del Coll de Banyuls La plataforma reivindica que iniciatives com la de diumenge "posen en evidència la incongruència i la impopularitat del tancament". Aquell dia, un grup de persones de municipis de l'Empordà i de la Catalunya del Nord van retirar les pedres per denunciar la situació que fa mesos que pateixen, en resposta a una convocatòria engegada des de Perpinyà. "Mantenir tancades les carreteres va contra l'activitat diària de la població de la zona: contradiu l'esperit de lliure circulació europeu i el dret al refugi", asseguraven aleshores en un comunicat.