Els operaris de Rosersa, l'empresa municipal de serveis de l'Ajuntament de Roses, fan aquests dies, i fins al gener, els treballs de poda a uns 800 arbres de titularitat municipal. Aquesta actuació segueix els criteris establerts en el pla de poda d’arbrat redactat l’any 2019. Els objectius del pla són, segons informen fonts municipals, millorar l’eficiència en la gestió de la poda, disminuir els costos de gestió de l’arbrat i establir uns criteris comuns basats en el coneixement de l’arbre.

Els treballs de poda que es fan periòdicament a Roses responen a diferents motius i necessitats de l’arbrat i a la seva cura perquè aquests estiguin sans, evitant podes agressives que afectin el seu vigor i vulnerabilitat a patir plagues o malalties. Una altra raó de la poda és eliminar aquelles branques seques, esqueixades o aquelles que entren en conflicte amb edificis, trànsit o senyalització.

«La poda també es fa per evitar la presència d’estornells en el fullatge i els problemes de seguretat que aquests comporten a la vialitat i seguretat, amb excrements i superfícies lliscants per a vianants, motos...», indiquen les mateixes fonts municipals.

Paral·lelament als treballs de poda, s’ha previst instal·lar inhibidors acústics que imiten el so d’ocells depredadors per evitar la presència d’estornells.

Les cotorres de les plataneres

Rosersa fa, d’una banda, la poda d’espècies de port gran, que requereixen l’ús d’elevador,. Els arbres de dimensions es poden amb escala. A més, aquesta campanya inclou també la poda i retirada de dàtils i nius de cotorres d’aproximadament unes 300 palmeres.

Rosersa compta amb recursos propis, tant pel que fa a maquinària –elevadors de 12 i 16 metres, tisores mecàniques...–, com a personal. Hi ha dos equips amb cinc treballadors per a aquestes tasques. Les mateixes fonts han dit que hi ha una sèrie d’arbres que per les seves característiques o ubicació no es poden podar amb els aparells elevadors, feines per a les quals es contracta una empresa especialitzada en treballs de poda mitjançant trepa.