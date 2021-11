L’Espai Jove de Vilafant ha posat a la disposició d’adolescents i joves del municipi un telèfon confidencial per si senten la necessitat de parlar amb algú de confiança sobre algun tema íntim sense que ningú els jutgi. El número és aquest: 676 871 676. Aquest telèfon està habilitat per trucar o per enviar WhatsApps o missatges. Aquest servei s’ha difós a través de les xarxes socials municipals amb el següent missatge: «Necessites parlar? Necessites suport? Et podem ajudar». Les persones que atenen aquestes trucades o missatges són professionals especialitzats en l’atenció a joves.