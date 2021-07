Figueres celebra el divendres 16 de juliol, a les set del vespre i a l’Escola Maria Àngels Anglada, la sessió de retorn del Consell de Districte 5. Aquest serà un espai col·lectiu que s’utilitzarà com a via de comunicació directa amb l’Ajuntament, ja que servirà perquè el consistori doni respostes a les peticions, dubtes, o propostes que els veïns de les zones dels carrers Riumors, Rocabertí, Correus, Creu de la Ma i Rally Sud, les seccions censals que conformen el nou districte 5 de la ciutat, van fer en la darrera sessió de Consell de Districte 5, que va tenir lloc el dilluns 17 de maig. Aquesta va ser la primera sessió de la prova pilot dels consells de districte, que volen reunir els diferents sectors socials de cada zona per ser el màxim de representatius possible.