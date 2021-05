Els representants polítics de l'equip de govern de Figueres han convocat per a aquest dilluns, 17 de maig, la primera sessió del Consell de Districte. Hi estan convidats, prèvia inscripció al web municipal de l'Ajuntament de Figueres, els veïns i les veïnes de les seccions censals de Riumors, Rocabertí, Correus, Creu de la Mà i Rally Sud, que corresponen al Districte 5. La reunió se celebra a l'Escola Maria Àngels Anglada, a les 7 de la tarda.

L'Ajuntament de Figueres ha acordat la distribució de la ciutat en districtes per apropar el ciutadà a l'administració i per fer-lo més participatiu, segons les bases d'aquest nou model. El districte es defineix, segons l'Ajuntament, com un espai de participació ciutadana i de construcció col·lectiva. "És una eina que apropa veïns i Ajuntament, establint un compromís d'impuls de les propostes que en sorgeixin", segons s'exposa en el canal promocional que ha difós el consistori, en què també s'informa que aquesta eina està oberta a tots els veïns i veïnes de la ciutat, i també a les entitats i associacions.

Des de l'equip de govern consideren important fer aquesta organització de la ciutat per tal de poder disposar d'espais on es propicïi la presa de decisions col·lectiva, amb la implicació de tothom.

A Figueres, s'han creat vuit districtes o consells territorials, tenint en compte factors demogràfics, equipaments i espais públics i infraestructures. existents